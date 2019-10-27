Kakülü beğenildi

Akşam saatlerinde arızalanan telefonunu servise bırakmak için alışveriş merkezine gelen sunucu, alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Esmersoy, “Bu sıralar çok yoğun çalışıyorum. Yoruluyorum ama mutluyum, çalışmayı seviyorum.” dedi. Kaküllü saç modelinin de çok beğenildiğini dile getirdi.