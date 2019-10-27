27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:59:24
Kakülü beğenildi
Saç tarzını değiştiren Burcu Esmersoy önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde arızalanan telefonunu servise bırakmak için alışveriş merkezine gelen sunucu, alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Esmersoy, “Bu sıralar çok yoğun çalışıyorum. Yoruluyorum ama mutluyum, çalışmayı seviyorum.” dedi. Kaküllü saç modelinin de çok beğenildiğini dile getirdi.
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