Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek

Yeni dizisi ‘Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren eşi Neslihan Atagül’ü sette ziyaret eden Kadir Doğulu, bu anları sosyal medyadan paylaştı. “Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım. Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz. Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin” notunu yazdı.