17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:20:32
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül hasretini ekrandan giderecek
Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül’le fotoğrafını yayınladı.
Yeni dizisi ‘Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren eşi Neslihan Atagül’ü sette ziyaret eden Kadir Doğulu, bu anları sosyal medyadan paylaştı. “Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım. Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz. Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin” notunu yazdı.
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