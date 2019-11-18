Kadın'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa'ya hayat veren Taner Korkmaz Kadın dizisinde 72. bölümüne konuk oluyor.

Kadın ve Mucize Doktor dizileri arasında geçiş oluşturuldu. Son zamanlarda reytingleri düşen Kadın dizisi Mucize Doktor ile yeniden ayaklanmaya çalışıyor. Medyapım, bu sorunu aşmanın yolunu reyting rekorları kıran iş ortağı MF Yapım’ın Mucize Doktor dizisinde buldu. Kadın 72. bölüm fragmanında Ali Vefa karakteri Doruk’un kurtarıcısı olacağının işaretlerini veriyor.

Kadın yeni bölümde Nisan ile Doruk konuşurken Nisan kardeşinde tuhaflıklar seziyor. Nisan durumu annesine aktarırken Bahar Doruk'u alıp hastaneye koşuyor. Oğlu için endişelenen Bahar'ın yanında ise Mucize Doktor Ali beliriyor.