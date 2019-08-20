Hadise’nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri için kendisine ‘Mekanın sahibi geri geldi’ açıklaması hakkındaki sorulara “Kadın eğleniyor arkadaşlar. Ne var bunda? Ama mekanın sahibi Allah’tır. Bizler onun sadece kullarıyız. Ben mekanın kiracısıyım abicim” sözleriyle cevap verdi. Şarkıcı, son dönemde yaşanan pop müziğin rap müziğin gerisinde kaldığı yönündeki haberler hakkında “Tüm müzik dalları birbirinden beslenir. Böyle tartışmalar bana acayip manasız geliyor” şeklinde yorum yaptı.