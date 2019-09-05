Kadın dizisinin Arif'i Feyyaz Duman ile Zozan Şimşek evlendi

Kadın dizisinin Arif'i Feyyaz Duman, dün akşam bir süredir beraber olduğu Zozan Şimşek ile dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti de katıldı. Oyuncu Caner Cindoruk düğünde Bennu Yıldırımlar ile dans ettiği ve halay çektiği kareleri Instagram hesabından yayınladı.





Öte yandan, Duman'ın düğününe Kadın dizisinde birlikte başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Özge Özpirinçci'nin katılmaması dikkat çekti.



