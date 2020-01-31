31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:04:42
'Kadın’ dizisine başrolsüz veda yemeği
'Kadın’ dizisi, ekibi ve oyuncularıyla Yeniköy’deki Sait Halim Paşa yalısında final yemeği yiyerek başarılarını taçlandırdı.
Geceye yapımcı Faruk Bayhan ve Fatih Aksoy’un yanı sıra Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Gökçe Eyüboğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sahra Şaş ve Sinan Helvacı katıldı. Dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk ise yemeğe katılmadı.
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