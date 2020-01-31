'Kadın’ dizisine başrolsüz veda yemeği

Geceye yapımcı Faruk Bayhan ve Fatih Aksoy’un yanı sıra Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Gökçe Eyüboğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sahra Şaş ve Sinan Helvacı katıldı. Dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk ise yemeğe katılmadı.