Kadın dizisi setinde 'beyaz saç' krizi! Özpirinçci kıyameti kopardı

Özge Özprinçci, rol aldığı ‘Kadın’ dizisinin yeni sezon tanıtımı için kamera karşısına geçti. Doğallıktan yana bir yaşam tarzını benimseyen ve beyazlayan saçlarını bile boyatmayan Özpirinçci, çekimlerde beyaz saçlarının boyanması istenince kıyameti kopardı. Yapım şirketi tarafından dizideki karakteri Bahar için doğallıktan vazgeçilmesi istenen oyuncu, “Doğal halim bu, boyatmayacağım” diyerek tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen Özpirinçci için doğallığını koruyacak bir yöntem bulundu. Oyuncunun beyaz saçları sprey boyayla kapatıldı.

Oyuncu, kanalın tanıtımnda kendi saç rengiyle poz verdi.