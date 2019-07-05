Kaçmayı başaramadılar
Ayrıldıktan 6 ay sonra barışan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, birlikte görüntülenmemek için arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güzel oyuncu Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti önceki akşam Rumelihisarı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 4 saat mekanda kalan ikili, basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenince görüntü vermemek için arka kapıdan çıkmaya kalkıştı. Gazetecilerin arka kapıda da beklediğini gören Dalkılıç, atlatamayacağını anlayınca çaresiz dışarı çıktı. Uyumlu giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü çift soruları geçiştirerek, sadece çıktıkları Çeşme tatilinin güzel geçtiğini söylemekle yetindi.
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