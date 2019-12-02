02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:08:24
Kaçış planı tutmadı
Murat Cemcir’in doğum gününe yakın arkadaşı Ahmet Kural, bir süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le birlikte katıldı.
Parti sonunda basın mensuplarının olduğunu öğrenen çift, mekanı arka kapıdan terk etse de görüntülenmekten kaçamadı. Muhabirlerin ilişkisi hakkındaki soruları karşısında Ahmet Kural, “Her şey yolunda çok güzel ve iyi gidiyor” diyerek cevap verdikten sonra hızla uzaklaştılar.
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