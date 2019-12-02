Kaçış planı tutmadı

Parti sonunda basın mensuplarının olduğunu öğrenen çift, mekanı arka kapıdan terk etse de görüntülenmekten kaçamadı. Muhabirlerin ilişkisi hakkındaki soruları karşısında Ahmet Kural, “Her şey yolunda çok güzel ve iyi gidiyor” diyerek cevap verdikten sonra hızla uzaklaştılar.