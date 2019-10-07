07 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:42:50
Kaçak yaşıyor
Hande Yener, önceki gün sevgilisi Misha’yla Etiler’de görüntülendi.
Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Hande Yener’e, uzun yıllar küs olduğu Demet Akalın’ın, Hadise’nin 10 milyon takipçi sayısının olmadığını söylemesi Akalın’ın sözleri hatırlatılsa da, ”Bu işlere hiç girmiyorum. Böyle kaçak yaşıyorum, iyi oluyor” diyerek polemikten kaçındı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Rıdvan Dilmen'den VAR'a sert eleştiri: Eğer Atiba'nın pozisyonuna penaltı vermiyorsan 'art niyetlisin' derim