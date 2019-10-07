Kaçak yaşıyor

Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Hande Yener’e, uzun yıllar küs olduğu Demet Akalın’ın, Hadise’nin 10 milyon takipçi sayısının olmadığını söylemesi Akalın’ın sözleri hatırlatılsa da, ”Bu işlere hiç girmiyorum. Böyle kaçak yaşıyorum, iyi oluyor” diyerek polemikten kaçındı.