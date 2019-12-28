Kaçak gelin

“Chicago'daki teyzeme gideceğim” diyen oyuncu, eşi itiraz edince, taksiye binip, izini kaybettirdi.

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, Amerika’ya yerleştikten sonra, ekim ayında, kendisini evlat edindiği söylenen 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine damga vurmuştu. Evliliğiyle eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu’nun şimdi de evden kaçtığı iddia ediliyor. Yakın çevresinin söylediğine göre Illinois eyaletinde yaşayan Miraloğlu, eşi Patrick'e “Benim Chicago’da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye’ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım” dedi. 80 yaşındaki Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu’na bir sözleşme imzalattı ve Chicago’ya götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen 32 yaşındaki oyuncu, taksiyle evden ayrıldı. Telefonunu da kapatan oyuncuya ulaşılamıyor.