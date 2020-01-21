21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:35:42
Kaan Tangöze aynı kabanla
Duman Grubu solisti Kaan Tangöze, önceki gün çocuklarıyla birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Yaz kış giydiği yeşil kabanıyla görüntülenen solist, çocuk mağazalarını gezip çocukları için alışveriş yaptı. Görenler 'Kaan bu kabandan vazgeçmeyecek' şeklinde espri yaptı.
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