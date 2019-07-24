Kaan rahat nefes aldı

Avukatların araya girmesiyle çocukları Hakan ve Volkan için barıştığını söyleyen Piriler'in, yeni bir aşka yelken açtığı anlaşıldı. Abdülkadir Özata’yla sevgili olan Piriler’in bu yüzden eski davaları için barış imzaladığı iddiası ortaya atıldı. Davalık oldukları dönemde çocuklarını istediği sıklıkta göremeyen Kaan Tangöze de, bu gelişmeyle birlikte rahat bir nefes aldı.

Kıvılcım Ural’la 2018 yılında dünyaevine giren ve İlayda adında bir kızı olan Tangöze, Piriler’den olan çocukları Hakan ve Volkan’la sık sık bir araya gelmeye başladı.