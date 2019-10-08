08 Ekim 2019 Salı 08:49:47 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 09:04:44
Jürinin Türkiye güzeli seçtiği Simay Rasimoğlu: Burnum kemerli, dişlerim çarpık kalacak
Jürinin 2019 Türkiye Güzeli diye seçtiği Simay Rasimoğlu, kendisi için yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.
Tacı taktığı andan itibaren “Acilen burnunu yaptır”, “O ne dişler”, “Estetik şart” şeklinde eleştirilere maruz kalan 22 yaşındaki Rasimoğlu, estetiğe sıcak bakmadığını söyledi. Doğal güzellikten yana olan Rasimoğlu, “Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum” ifadelerini kullandı.
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