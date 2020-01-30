30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:47:07
Jose Sosa'dan et ziyafeti
Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa, önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Etiler Nusr-et’deydi.
Recep ASLAN
Arjantinli futbolcu dana kaburga, lokum, antrikot olmak üzere toplam 3 kilo et yedi. İstanbul’a bir araç sipariş etmek için geldiği öğrenilen futbolcunun önümüzdeki aylarda yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin lira değerinde bir spor arabayı teslim alacağı gelen bilgiler arasında.
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