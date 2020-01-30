Jose Sosa'dan et ziyafeti

Recep ASLAN

Arjantinli futbolcu dana kaburga, lokum, antrikot olmak üzere toplam 3 kilo et yedi. İstanbul’a bir araç sipariş etmek için geldiği öğrenilen futbolcunun önümüzdeki aylarda yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin lira değerinde bir spor arabayı teslim alacağı gelen bilgiler arasında.