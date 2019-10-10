JLo'ya telif davası
ABD’li bir magazin muhabiri, kendi çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşan Jennifer Lopez’e 150 bin dolarlık tazminat davası açtı.
DAHA ÖNCE UYARMIŞLAR
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in başı paparazzilerle dertte. Sanatçı, 2017 yılında nişanlısı Alex Rodriguez’le New York’ta el ele yürürken, Splash Haber ve Fotoğraf Ajansı tarafından görüntülenmişti. Bu kareyi çok beğenen Lopez, fotoğrafı Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak ajans, JLO’ya 150 bin dolarlık (yaklaşık 875 bin TL) telif davası açtı. Ayrıca ajans yetkilileri, popçuya daha önce fotoğrafı kaldırması için uyarı mektubu yolladıklarını ancak Lopez’in bunu umursamadığını söyledi.
Davalı taraf, Lopez’e ihtarname çekilmesini, böylece mahkemelik olan fotoğrafın paylaşılmasının engellenmesini istedi.
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