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19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:47:27

Jet barışma

Şarkıcı Özcan Deniz'in 22 gün önce boşandığı oyuncu eşi Feyza Aktan’la barıştığını ispatlayan yeni görüntüler ortaya çıktı. Çiftin son derece mutlu olduğunu görenler, 'ayrılık formalite miydi' şeklinde yorum yaptı.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik de yapan Özcan Deniz, 15 ay önce dünyaevine girdiği Feyza Aktan’la 22 gün önce boşanmıştı. Günlerce konuşulan bu ani boşanma kararının arkasında başka bir kadın olduğu iddiaları kulaktan kulağa dolaşmıştı.

AŞK DOLU SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Boşanma iddiasının ortaya atılmasının ardından sosyal medya hesabından bu haberleri yalanlayan Feyza Aktan, “Hayat arkadaşım... Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep senin başının üzeri oldu. Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin...” şeklinde paylaşım yapmıştı. Özcan Deniz ise aynı gün “Herkese merhaba. Dedik ya 'Bu sene sadece müzik yapacağız' diye...Güzel bir albüm çıkacak inşallah. Birkaç tane gerçekten heyecanlandıran şarkı var, onlarla ilgili stüdyodan geliyoruz şimdi. Sizinle paylaşayım dedim” dedikten sonra konser takvimini vermişti.  

ALBÜM REKLAMI MI?

Zekeriyaköy’de oturdukları evi, 2 araba ve aylık 12 bin 500 lira nafaka veren Deniz'in önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta Feyza Aktan'la el ele görülmesi kafaları karıştırdı. Boşanmanın ardında reklam mı vardı, formalite miydi şeklinde sorular sorulurken, aynı güne ait diğer fotoğraflar da ortaya çıktı. 

Özcan Deniz'le eski eşi Feyza Aktan böyle görüntülenmişti. Ünlü çift, dostlarıyla yemek yerken görüntülendi.

Gecenin bir yarısı ünlü şarkıcının arabasına binerken görüntülenen Feyza Aktan'ın keyfinin yerinde olduğu görülüyor. 

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