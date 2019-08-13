Bir süre ayrı kaldıktan sonra Hande Erçel’in annesinin cenazesinde yeniden barışan ve sevgilisine zor günlerinde destek olan Dalkılıç, bu davranışıyla Erçel’in gönlünü fetih etti. Jest üstüne jest yapan Dalkılıç, önceki gün sevgilisi Hande Erçel’le birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “Mi Amor (Aşkım) yorumunu yazdı. Aşklarına doludizgin devam eden çifte kumrular, yaz başında çıktıkları Çeşme tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenildi.