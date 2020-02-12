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12 Şubat 2020 Çarşamba 21:39:09 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:47:34

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston: İstikrarsız ve güvensiz bir evde büyüdüm

Bir dergi için Sandra Bullock’un sorularını yanıtlayan ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, işler yolunda gitmediğinde ümidini kaybetmeme özelliğini, istikrarsız ve güvensiz bir evde büyümesinin kazandırdığını anlattı.

Dün 51 yaşına giren Hollywood’un ünlü yıldızı Jennifer Aniston, Interview Magazine dergisine kapak pozu verdi. Röportajda ünlü oyuncu Sandra Bullock’un sorularını yanıtlayan Friends dizisinin yıldızı, özel hayatını, sinema endüstrisine girişini ve kendisini üzen şeyleri anlattı.

Bullock’un, “Her şey yolunda gitmediğinde bile ümitsizliğe kapılmamanı ve cesaretinin kırılmamasını sağlayan nedir?” sorusunu Aniston, şöyle yanıtladı: “Bence istikrarsız hale gelen ve güvensiz hissettiren bir evde büyümek, yetişkinlerin birbirlerine kaba davranmasını izlemek ve insan davranışları hakkında beni düşündüren bazı şeylere tanık olmak bana şunu söyletiyor: Bunu yapmak istemiyorum. Ben o olmak istemiyorum. Şu an bedenimde yaşadığım bu duyguyu yaşamak istemiyorum. Temas ettiğim kimsenin bunu hissetmesini istemiyorum.” Aniston, kendisi dokuz yaşındayken ayrılan ebeveynlerine, kendisine öğrettikleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bullock, sektördeki diğer kadınları destekleyen, onları evinde ağırlayan ve hayatını onlarla paylaşan Aniston’a bunu nasıl başardığını sordu. Aniston, “Kadınların kadınları desteklemesini konuşmak yeni, ama sanırım biz bunu uzun zamandır yapıyoruz. 20 yaşında Los Angeles'a geldim ve bugün hala aynı masanın etrafında oturan kızlara katıldığımda farklı bir yoldaydılar. Asla bir araya gelen ve sonsuza dek konuşan bir kadın çevrem olmadı” dedi.

Aniston, sinema sektörüne ilk girdiği dönemi şöyle anlattı: ‘Tanrım, bu California insanları susmuyorlar. Kendi hisleri hakkında konuşup birbirlerinin önünde ağlıyorlar’ filan diyordum. Kendime de ‘Ben buradayım, New York'ta büyüyen bir kızım ve şimdi kendimi Laurel Kanyonu’nda, çiçekli bir elbise giymiş ve biri boynuma bir kristal koyup kafamın etrafında adaçayı yakıyor şeklinde buluyorum. Mars'a indim’ diyordum. Ama bir şeyin beni koruduğunu düşünüyordum. Bu, içinde bulunduğumuz, her zaman kibar, kapsayıcı veya destekleyici olmayan, gerçekten zor bir iş. Çoğu zaman, tam tersi. Seçmelere gittiğimi hatırlıyorum ve kızlar asla hiçbir şey paylaşmak istemezlerdi. Ya da seçmeler sırasında çalıştığınızı görerek sizinle konuşarak sizi rahatsız ederlerdi.”

Aniston, kendisini üzen şeyleri anlatırken, “Televizyonu açıp, haberleri dinlemek ve gazeteleri okumak beni gerçekten üzüyor ve öfkelendiriyor” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca, “İnsanların kötü davrandığını ve diğer insanlara zarar verdiğini görmek beni çok kızdırıyor. Ve açıkça hayvanların kötüye kullanılması da öyle” şeklinde konuştu.

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