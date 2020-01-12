İzzet Yıldızhan'ın annesi tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti

Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir yoğun bakım servisinde yatttığı hastanede hayatını kaybetti. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.

"ANACIĞIM HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak ölüm haberini duyuran Yıldızdan, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır."

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ



İzzet Yıldızhan, 4 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Anacığımın sekiz gündür yoğun bakımda mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte arayarak ve mesaj atarak bizden dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" demişti.