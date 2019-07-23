Alaçatı'daki bir plajda konser veren Kenan Doğulu'yu izlemeye giden Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, objektiflere mutluluk pozu verdi. Aslen Sivaslı olan, aile ve akrabasından pek çok kişinin Sivas'ta yaşadığını bilenler, Tolga Sarıtaş'ı sürekli İzmir'de görünce şu yorumu yaptılar: Sevgilisi İzmir'de yaşayınca, Tolga Sarıtaş da hanımköylü oldu. Memlekete gitmek yerine aşkının şehrini tercih etti, İzmir'e demir attı.