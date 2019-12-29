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29 Aralık 2019 Pazar 23:12:53 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 23:21:56

İzel'in 'fotoşop' isyanı! 'Vallahi 4 beden inceldim, açım aç!'

Bolu'da bir AVM'de sahne alan şarkıcı İzel görüntüsü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç." dedi ve ekledi: Diyorlar ki, 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz

Bolu'da bir AVM'de sahne alan İzel, sevilen şarkılarını seslendirdi. İzel hayranları saatler öncesinden gelip, konser alanını doldurdu.

Sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ünlü pop sanatçısı İzel, konser sırasında onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Son günlerde zayıflaması ile ilgili çıkan haberler ve yapılan yorumlar üzerine şarkıcı İzel, fotoğraflarının fotoşop olmadığını dile getirdi.

İzel, kendisini izlemeye gelen hayranlarına  "Fotoşop değil. Değil mi? Fotoşop değilmiş değil mi? İspat ettim" açıklamasında bulundu.

4 beden inceldiğini ifade eden İzel, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Dünyanın en ödlek kadınıyım. Hayatta öyle şeyler olmaz" diye konuştu.

İzel, yaklaşık 1,5 saat sahnede kalarak, izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

(DHA)

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