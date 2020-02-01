01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:18:18
İzel: Tek kriterim sevgi
Hakan Verbiç ile aşk yaşadığı iddia edilen İzel, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.
Verbiç’in yakın dostu olduğunu anlatan İzel, çıkan haberler nedeniyle kısmetinin kapıldığına dair sitemde bulundu. İzel, “Hayatımda tek eksik aşk. Âşık olmak istiyorum. Aradığım bir erkek özeliği yok. Eskiden özelliği arardım “Genç olsun, yakışıklı olsun” diye. Şimdi öyle bir arayışta değilim. Kendisinde istediğim tek şey sadece beni sevsin yeter” dedi.
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