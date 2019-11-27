'iyiyim' mesajı

49 yaşındaki şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şarkıcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere” dedi.