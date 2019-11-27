27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:34:48
'iyiyim' mesajı
Bir süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Gülay Sezer, trombosit seviyesinin düşmesi nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı.
49 yaşındaki şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şarkıcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere” dedi.
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