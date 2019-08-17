İyilik elçisi

Oğlu İdo’nun kurucusu olduğu ‘İyilik Elçileri’ derneğinin toplantısı olduğunu söyleyen Tuna, “Yeni eğitim ve öğretim yılı için çocuklara kırtasiye alışverişi yapacağız. Hiç bu yanımızla medyada yer almıyoruz. Asıl önem arz eden konumuz bu” diyerek, duyarlılık ve destek için çağrıda bulundu. Uzun süre alışveriş yaparak, yeni eğitim ve öğretim yılı için çocukları mutlu etmeye hazırlanan Derya Tuna ve ekibi, alışveriş sonrası yorgunluk kahvesiyle günü sonlandırdı.