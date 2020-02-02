İyi oyun arkadaşıyız

İsmail Demirci ile birbirlerini artık çok iyi tanıdıklarını ifade eden Hande Soral, “Aslında iyi oyun arkadaşıyız, birlikte çok eğleniriz, çok güleriz, ama karakter olarak benzemeyiz. Her konuda anlaşamasak da anlaşmak için ortak bir yol bulmayı başarabiliyoruz” dedi. Ardından söze giren Demirci ise “Tamamen zıt ya da tamamen aynı diyemeyiz. Her ikisinin de olduğu konular var” diye konuştu.