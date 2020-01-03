03 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 22:19:03
İyi ki doğdun Barış Manço!
Türkiye'de rock müziğin öncülerinden Barış Manço'nun dün doğum günüydü.
1 Şubat 1999'da Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Barış Manço'nun doğum günü nedeniyle oğulları Doğukan ve Batıkan Manço sosyal medyada duygusal mesajlar yayınladı. Doğukan Manço, “Seni görmeden bile seven küçücük yaşta milyonlarca çocukların var bu dünyada” dedi. Batıkan Manço ise, “Sözlerin ve bestelerin hepimizin duygularına ve vizyonuna rehber oldu” şeklinde konuştu.
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