İyi ki doğdun Barış Manço!

1 Şubat 1999'da Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Barış Manço'nun doğum günü nedeniyle oğulları Doğukan ve Batıkan Manço sosyal medyada duygusal mesajlar yayınladı. Doğukan Manço, “Seni görmeden bile seven küçücük yaşta milyonlarca çocukların var bu dünyada” dedi. Batıkan Manço ise, “Sözlerin ve bestelerin hepimizin duygularına ve vizyonuna rehber oldu” şeklinde konuştu.