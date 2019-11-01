01 Kasım 2019 Cuma 22:00:25 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 22:00:55
Ivana'yı dinlememiş
Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, önceki akşam Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
“İvana Sert, eşinizin ''Kum Gibi'' şarkısını söyledi, çok eleştirildi. Siz beğendiniz mi performansını” şeklindeki soruya Gülten Kaya ''Hayır dinlemedim” diye cevap verdi. Sorulardan kaçmak isteyen Kaya, “Arkadaşlar gecenin bu saatinde, bu yağmurda, bunlar sorulur mu'' diyerek oradan uzaklaştı.
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