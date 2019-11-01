Ivana'yı dinlememiş

“İvana Sert, eşinizin ''Kum Gibi'' şarkısını söyledi, çok eleştirildi. Siz beğendiniz mi performansını” şeklindeki soruya Gülten Kaya ''Hayır dinlemedim” diye cevap verdi. Sorulardan kaçmak isteyen Kaya, “Arkadaşlar gecenin bu saatinde, bu yağmurda, bunlar sorulur mu'' diyerek oradan uzaklaştı.