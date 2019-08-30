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30 Ağustos 2019 Cuma 12:21:29 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:49:30

Ivana Sert'ten Ahmet Kaya'nın abisine teşekkür!

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmesi üzerine "Şarkının ruhuna ihanet ettin, eseri katlettin" diye eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu eleştirilere karşı Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya'dan katıldığı bir programda Ivana Sert'e destek geldi. "Eleştiri yaptığını zannedip hezeyan gösterenleri de kınıyorum." diyen Mustafa Kaya'ya Ivana Sert teşekkür etti. İşte Ivana Sert'in o sözleri...

SERT'E BU PERFORMANSINDAN ÖTÜRÜ DESTEK

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi. Sert, "Şarkının ruhuna ihanet ettin, eseri katlettin" diye eleştirildi. Kaya'nın eşi Gülten Kaya "Bizden şarkı için izin alınmadı, bunun için bir şey yapamam" dedi. Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya ise katıldığı bir programda Sert'e bu performansından ötürü destek verdi.

ELEŞTİRİ YAPTIĞINI ZANNEDİP HEZEYAN GÖSTERENLERİ DE KINIYORUM

Kaya, 'Kum Gibi' yorumuyla ilgili şöyle konuştu: "Bana 'İvana Sert şarkının sözlerini değiştirdi, sözlere başka anlamlar yükleyip, çarpıttı' gibi duyumlar geldi. Ben de merak ettim ve izledim. Fakat şarkının sözlerinde herhangi bir değişiklik ve herhangi bir çarpıtma görmedim. Şarkıyı gayet güzel ve ritmine uygun bir şekilde okumuş. Yüreğine sağlık. Medeni cesaret göstermiş. Ben eleştirmeyeceğim, eleştirilecek bir şey yok. Eleştiri yaptığını zannedip hezeyan gösterenleri de kınıyorum. Türk insanına yakışmayan sözler bunlar."

Sert, Kaya'nın sözleriyle ilgili şöyle konuştu: "Kum Gibi'yi okumak benim için çok anlamlı. Kaya'ya teşekkür ederim. Şarkıyı hissederek okudum çünkü Yugoslavya'da bizim de tepemize şarkıdaki gibi bombalar yağdı" dedi.

Cesaretine hayran kaldı

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