Ivana Sert, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses şarkısı söyleyeceğini açıkladı

İşadamı Yurdal Sert’le 2004 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşen Sırp asıllı Ivana Sert, uzun yıllardır ekranlarda moda yorumculuğu yapıyor. Kısa süre önce şarkıcılığa özenen ünlü ikoncan tek parçalık bir albüm çıkardı. İlk single çalışması “İmalat Hatası” şarkısıyla ‘müzik dünyasında ben de varım’ diyen ikoncan eleştiri oklarının hedefi oldu. İlk konserinde, Ahmet Kaya’nın unutulmaz eseri Kum Gibi’yi seslendiren Ivana, bozuk Türkçesiyle şarkıyı söylerken kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden oldu. ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece’ şeklinde okuduğu dizeler , ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece’ gibi anlaşıldı. Sosyal medyada Ivana Sert’in müzik yeteneğini eleştirenler, ‘Eseri perişan etti’ şeklinde yorumlar yaptı.

Aylarca sosyal medyada alay konusu olan Ivana Sert yine de vazgeçmedi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan çiçeği burnunda şarkıcı, “Kum Gibi şarkısını söyledim diye çok eleştirildim. Bunlar bence dikkat çekmek için, benim üzerimden prim yapmak isteyenler var. Ben neden kimsenin ekmeğine karışmıyorum? Çünkü böyle bir insan değilim, iyi enerji yollarım. Bu yorumlar beni üzmüyor. Daha fazla güç ve hırs veriyor. Ben savaşçı bir kadınım. Bunu unutmayın” dedi. Ünlü modacı sözlerini “Tabii ki türkücü olamam çok sevdiğim için söyledim. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses de okumak isterim. Bekleyin bomba geliyor” diyerek bitirirken duyanlar, 'Ivana bu kadar ısrarcı olma' şeklinde espri yaptı.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Ivana Sert, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’yle ilişkisini bitirdi. Çiftin, dostça yollarını ayırdığı öğrenildi. Telli, geçtiğimiz ay bir röportajında, “Ben aşk adamı değildim ama ona aşık oldum. Bu yaşıma kadar hiçbir beraberliğimde böyle güçlü bir bağlılık olmadı” demişti. Tarhan Telli dün aldıkları ayrılık kararının ardından “Ivana yürekli ve güçlü bir kadın. Her şeyden önce iyi bir anne. Ona hayatında başarılar dilerim” dedi.