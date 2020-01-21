Ivana Sert şaşırttı! Eksi 7 derecede buz gibi sulara kendini bıraktı

Son dönemde şarkıcılığa soyunan İvana Sert, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte eski eşi Yurdal Sert’ten olan Kayon Ateş ile Kuzey Işıkları’nı görmek için Finlandiya’ya’ya gitti.

Rovaniemi’deki geceliği 2 bin 500 lira olan otelde kaldılar. İvana, eksi 7 dereceye rağmen karlar ortasındaki sıcak havuza girdi.

KENDİNİ BUZ GİBİ SULARA BIRAKTI



Ertesi gün de İsveç’e geçtiler. Polar Explorer Icebreaker gemisiyle, Kuzey Baltık Denizi’nde tur attılar.

Giydikleri özel elbiseler sayesinde üşümediğini söyleyen İvana, kendini buz gibi sulara bırakmayı da ihmal etmedi.