İtiraf gibi temenni

Güzel oyuncu Wilma Elles önceki gün 33 yaşına bastı. Yeni yaşını ilk kutlayan, Kül&Tablası adlı kitabı birlikte yazdığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Yiğit Caner Ertoşi oldu.

Ertoşi, Gaziantep'te Elles için yaptırdığı özel el yapımı çikolata kutusunu gönderdi. “Saat: 12.00 doğum günün kutlu olsun. Birlikte yaşlanmak nasip olsun. İnşallah” yazarak gül ve oyuncak ayı emojisiyle paylaştı. “Kırılmasın kalpler...” yazarak gül ve kalp emojisi ile karşılık verdi. Yiğit Caner Ertoşi, Wilma Elles ile aşk yaşadığı iddiaları güç kazandı.