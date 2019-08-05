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05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:20:57

İstenmeyen gelin 2 

Didem Şahin, oğlu Lider Şahin’in yeni aşkı Didem Soydan'ı da veto etti. "Kimse gelin güvey olmasın. Sadece kız arkadaşı" diyen Didem Şahin, oğlunun eski aşkı İrem Derici’yi de istenmeyen gelin ilan etmişti. 

Selami Şahin ve Didem Şahin çifti önceki gün Etiler’deydi. Gazetecilerle sohbet eden Didem Şahin, oğlu Lider Şahin’in yeni aşka yelken açtığı Didem Soydan için de çarpıcı bir açıklama yaptı. Gazetecilerin 'Gelin adayınızla tanıştınız mı' sorusuyla morali bozulan Didem Şahin, “Gelin adayı değil, oğlumun kız arkadaşı diyelim daha doğru olur. Hemen gelin güvey olmayalım” dedi. Didem Şahin’in bu sözleri, akıllara oğluyla 2016-2017 yılları arasında fırtınalı bir aşk yaşayan İrem Derici'yi getirdi. Didem Şahin, o dönem oğlunun sevgilisiyle ilgili “Ben horozumu saldım, tavuğu olan düşünsün” açıklamasını yapmış ve İrem Derici’yi gelini olarak görmediğini ima etmişti. Oğluna kimseyi yakıştıramayan Didem Şahin’in bu iki açıklaması da kısa sürede sosyal medyanın diline düştü ve eleştiri oklarının hedefine oldu. 

Selami - Didem Şahin çifti gün boyu alışveriş yaptı.

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