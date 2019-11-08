İşte Siena bebek

Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan manken Tülin Şahin, önceki akşam kızını kucağına aldı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Tülin Şahin, doğum yaptıktan saatler sonra Instagram hesabından bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü manken, “4 Kasım 2019, 12.08 Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz” notuyla doğum sonrası pozlarını paylaştı.