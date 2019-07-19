'Issız adam gibi olacağım'
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, Rafet El Roman'ın konseriyle önceki akşam başladı.
Sahne öncesi habercilerle sohbet eden El Roman çapkınlık haberleri için konuştu. Bodrum tatiline çıkacağını söyleyen şarkıcı, “Artık yoğurdu üfleyerek yiyeceğim. Bu tatilde ıssız adam gibi olacağım. Bayan hayranlarımla fotoğraf çektirmeye çekiniyorum artık. Burada çektirmedim diye bayan hayranlarım kızdılar bana. Bende bir fobi oldu galiba. İstemiyorum çapkınlık haberlerimin çıkmasını. Daha dikkatli davranacağım. Çıkan çapkınlık haberlerini kendime yakıştıramıyorum açıkçası” dedi.
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