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24 Kasım 2019 Pazar 19:07:04 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 19:18:04

İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi

Bir televizyon programına konuk olmak için Madrid'e gelen Türk aktör Can Yaman'ı havalimanında yaklaşık 2 bin hayranı karşıladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.

İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için Madrid havalimanına akın etti.

Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti.

Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, AA muhabirine, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim." diyen Maria ise tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.  

Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanındaki birinci terminalin çıkışını dolduran Yaman'ın İspanyol hayranlarının, kalp şeklinde ve "Can" yazılı balonlar taşıdığı görüldü.

İspanyol ve Türkçe "Hoşgeldin", "Sen en iyisinin" yazılı pankartlar taşıyan Yaman hayranları, Facebook'ta 5 ay önce açtıkları "Can Yaman hayranları" sayfasının şimdiden 8 bin üyesi olduğunu belirtti.

Bu arada Yaman hayranlarının sayılarının çok fazla olması nedeniyle havalimanındaki özel güvenlikçilerin yanı sıra İspanya ulusal polisi ve jandarma da takviye olarak geldi.

Kapıların açılıp Can Yaman'ın çıkışıyla yaşanan izdihamı önlemek için güvenlik koridoru oluşturan İspanyol polisi, Türk aktörü koşarak havalimanından çıkardı. Bu sırada bazı kadın hayranların fenalık geçirdiği görüldü.

Havalimanı dışında özel araca bindirilen Can Yaman, polis aracı eşliğinde oteline gitti.

İspanya'da Mediaset televizyon grubunun magazin programlarına konuk olacak Yaman, pazartesi ve salı günü röportajlar vererek, hayranlarıyla buluşacak.

AA

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