26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:35:24
İsmail Hacıoğlu gala akşamı hastanelik oldu
Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın paylaştığı, akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf’un, aşk duygusuyla şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alan 'Şuursuz Aşk'ın galası önceki akşam yapıldı.
Gıda zehirlenmesi yüzünden hastanelik olan İsmail Hacıoğlu galaya katılamadı. Kırmızı elbisesiyle gözkamaştıran Ebru Şahin de, “Gerçekten güzel bir enerji yakalayarak çalıştık. Çok heyecanlı ve stresliyiz. Seyirciden karşılık bulacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
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