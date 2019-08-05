İşine aşık

Güzellik merkezinde bakım yaptıran Dere, çıkışta da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısa süre önce anlaştığı bir projenin rafa kaldırılmasıyla ilgili konuşan oyuncu, "Benimle alakalı değil. Senaryoyla alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum” dedi. Yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Dere, “Benim işimle aşk ilişkim var. Onun için önce projeye ve senaryoya inanmam, güvenmem gerekiyor. Güzel teklifler geliyor, ben de hepsini en iyi şekilde değerlendirip karar vermek istiyorum” dedi.