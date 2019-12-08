Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan: Kızım için geldim

Gazeteciler ile polis eşliğinde havaalanından çıkan Sedat Doğan arasında adeta köşe kapmaca yaşandı. Koşarak Sedat Doğan’ı görüntü alınmasını engellemeye çalışan polisler başarılı olamadı.

Sedat Doğan gazetecilere kısa süreli açıklama yaparak “Kızım, sevdiklerim ve ailem için geri geldim. Gerektiğinde açıklama yapacağım şuan için hiçbirşey yok. “ dedi. Sedat Doğan’ı karşılayanlar arasında avukatı ve arkadaşı vardı. Polis eşliğinde Sedat Doğan savcılığa ifade vermesi için havaalanında bulunan karakola götürüldü.

Tolga ASLAN