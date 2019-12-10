Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan: Evladıma yeniden sarılacağım

Karaca'nın geçen ay boşandığı eşi Tuğrul Odabaş'ın 'Mia benim de kızım' şeklindeki açıklamasına öfkelenip İstanbul'a gelen Doğan dün İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi. Basın açıklaması yapan Doğan, “Evladıma yeniden sarılacağım gün çok yakında gelecek biliyorum. Bu bir diriliş hikâyesi olacak, kızım ve benim için” diye konuştu.