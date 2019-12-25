Işın Karaca'dan ışın hızıyla aşk!

46 yaşındaki Karaca, kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmasının üzerinden sadece bir ay geçtikten sonra bir ilişkiye adım atması eleştirilen ünlü popçu, Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok tatlı bir şey. 'Ay kusura bakma, boşanmayla çok yakın oldu' deyip başlamasa mıydım diyerek tepkisini dile getirdi.

"YAŞ FARKINI ABARTMAYIN"

Can Yapıcıoğlu'yla konserde tanıştıklarını anlatan Işın Karaca, “Biz boşandıktan sonra Tuğrul'la hiç görüşmedik. Evli liğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Can'la aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz” dedi.