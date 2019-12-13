Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan'a tedbir kararı

Işın Karaca’nın avukatı dilekçede, Sedat Doğan’ın çocuğunu bazen 1-2 saat görüp gittiğini, bu süre zarfında çocuğun annesi Işın Karaca hakkında olumsuz ve kötü laflar ettiğini dile getirdi. Mahkeme, Karaca'yı haklı buldu.