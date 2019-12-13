13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:26:43
Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan'a tedbir kararı
Şarkıcı Işın Karaca eski eşi Sedat Doğan için kızı Mia’nın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılı ve görsel basındaki söylemlerinin engellenmesi için tedbir kararı aldırdı.
Işın Karaca’nın avukatı dilekçede, Sedat Doğan’ın çocuğunu bazen 1-2 saat görüp gittiğini, bu süre zarfında çocuğun annesi Işın Karaca hakkında olumsuz ve kötü laflar ettiğini dile getirdi. Mahkeme, Karaca'yı haklı buldu.
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