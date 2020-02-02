02 Şubat 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:51:59
Işın aşk sarhoşu
Eski eşi Tuğrul Odabaş'ından ayrıldıktan sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu aşk yaşayan Işın Karaca, erkek arkadaşıyla Akasya’da el ele görüntülendi.
Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Karaca, sevgilisiyle müzik sayesinde tanıştıklarını anlattı. Karaca, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “İlişkimiz güzel gidiyor. Şuan evlilik düşünmüyoruz.." Yapıcıoğlu da “Çok mutluyuz” diye konuştu.
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