Işın aşk sarhoşu

Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Karaca, sevgilisiyle müzik sayesinde tanıştıklarını anlattı. Karaca, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “İlişkimiz güzel gidiyor. Şuan evlilik düşünmüyoruz.." Yapıcıoğlu da “Çok mutluyuz” diye konuştu.