İsim konusunda tereddütlü

7 buçuk aylık hamile olan Erçel, sosyal medyadan kendisine gelen yorum sonrası endişeye kapıldı. Bir kullanıcı, “Bebeğinize annenizin ismini vermek istiyormuşsunuz. Annenizi yaşatmanız çok güzel bir davranış ama bence doğru değil, çünkü isimlerin enerjileri vardır. Annenizin hastalığı bebeğinizde devam edebilir.” dedi. Erçel, bunun üzerine takipçilerine “Ne kadar doğru sizce? İnanan var mı” diye sordu.