İrem'i yıkan açıklama

Ünlü popçu İrem Derici, 2016 yılında Lider Şahin'le aşk yaşamış, bir yıl süren ilişkileri Selami-Didem Şahin çiftinin itirazı üzerine bitmişti. Şahin ailesi, İrem Derici'yi gelin olarak kabul etmeyeceklerini ilk günden itibaren açıkça dile getirirken, güzel şarkıcı biten aşklarının ardından zor günler geçirmişti. Kısa süre önce de verdiği bir ropörtajda 'Sadece bir tek kişiyi çok zor unuttum, o kişiyi de biliyorsunuz' diyerek Lider'den bahsetmişti. Hemen ardından Lider Şahin'le, Didem Soydan aşkı patlak verdi. İrem Derici aracılığıyla tanışıp şimdilerde aşk yaşayan iki isim, tüm zamanını Şahin ailesinin Çeşme'deki mekanında geçiriyor.

'YAZILDIĞI GİBİ DEĞİL'

30 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da vereceği konsere hazırlanan Selami Şahin, önceki gün Etiler’deydi. Oğlu Lider’in Didem Soydan’la ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt veren ünlü müzisyen, İrem Derici'yi yıkacak açıklamalar yaptı. Selami Şahin, “Oğullarımın ne işlerine ne de ilişkilerine karışırım. Çocuklarımın mekanındayken tanıştım Didem hanımefendiyle. Öyle yazılıp çizildiği gibi karşı olduğum bir durum yok” dedi. Gözler, zamanında aileden onay alamayan İrem Derici'ye çevrildi.