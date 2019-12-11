İrem Sak, yaptığını beğenmedi

Güzel oyuncu İrem Sak, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısını sosyal medyada paylaşınca Fatih Bulut'un dikkat çekmesini sağladı, bir anda fenomen olmasına önayak oldu. Fakat Fatih Bulut, geçtiğimiz ay Bilecik'te kuzeninin asker eğlencesinde havaya 11 el ateş ederek, korku yaşanmasına neden oldu. Büyük tepki çeken Bulut için 'Fenomendi maganda oldu' şeklinde yorumlar yapıldı. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen İrem Sak, Fatih Bulut'un adını duyunca kaçacak yer aradı. 'Fatih Bulut da patladı, size bir teşekkür geldi mi kendisinden' şeklindeki soruya karşılık yönünü değiştiren güzel oyuncunun yerine menajeri açıklama yaptı. Menajeri, 'asker eğlencesindeki silahla ateş etme olayı sorulmamış olmasına rağmen, “Arkadaşlar lütfen rica ediyoruz. Silah falan filan bunları konuşmuyoruz ve teşekkür ediyoruz” şeklinde yanıt verdi. Görenler, “Fatih Bulut'un adını bile duymmak istemiyor” şeklinde yorum yaptı.