18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:27:40
İrem Derici'den Seda Sayan'lı 'O Ses Türkiye' yorumu: Bana koltuk yok
Başarılı şarkıcı İrem Derici'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ses getirdi.
Başarılı şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına “Seni O Ses Türkiye’de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın” yorumuna Derici, “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla’mın kucağına mı oturayım” diyerek, esprili yanıt verdi.
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