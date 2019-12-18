İrem Derici'den Seda Sayan'lı 'O Ses Türkiye' yorumu: Bana koltuk yok

Başarılı şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına “Seni O Ses Türkiye’de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın” yorumuna Derici, “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla’mın kucağına mı oturayım” diyerek, esprili yanıt verdi.