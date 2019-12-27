İrem Derici oyunculuğa alışıyor

Ünlü popçu İrem Derici, TRT1 ekranlarında 3. sezonuna iddialı devam eden Kalk Gidelim’in setinde 2 gün geçirdi. 2 gün boyunca hem gündüz hem gece sahneleri olan İrem Derici'nin, gündüz çekimleri Akyaka’daydı. Gece sahnelerinde soğuk havaya rağmen yüksek enerjisi ve şarkılarıyla tüm ekibin ve Yeşilyurt sakinlerinin içini ısıttı. Oyunculuğu sevdiğini fakat bu zamana kadar yer aldığı benzer projelerde hep kendisini oynadığını belirten sanatçı, uç karakterlerde bir rol istediğini, mesela şizofren birini oynamak istediğini söyledi. Derici, “Eskiden ünlüleri site reklamında oynatıp hem para verirler üstüne de ev verirlerdi. Burada öyle bir teklifte bulundular mı? Hayır. Yol paramı verdiler geldim. İnsan bir ev alır bana buradan” dedi.