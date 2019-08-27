İrem usandı

Geride bıraktığımız yıl çektirdiği ve üzerinde ‘Usandım’ yazan bir kıyafet bulunan Derici, aynı karenin üzerine ‘Daha da’ yazdı. Paylaşımına ‘Seneye görüşmek üzere’ notunu ekleyen Derici bir sonraki yıla gönderme yapmayı da ihmal etmedi.