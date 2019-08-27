27 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 03:07:25
İrem usandı
Kısa bir süre önce Instagram hesabından özel hayatına dair renkli kareler paylaşmayacağını ve bir süre için konser paylaşımlarıyla devam edeceğini söyleyen İrem Derici, bu defa da 'Usandım' temalı kareleriyle öne çıktı.
Geride bıraktığımız yıl çektirdiği ve üzerinde ‘Usandım’ yazan bir kıyafet bulunan Derici, aynı karenin üzerine ‘Daha da’ yazdı. Paylaşımına ‘Seneye görüşmek üzere’ notunu ekleyen Derici bir sonraki yıla gönderme yapmayı da ihmal etmedi.
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