İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti mutluluğa adım attı
Eşi Kayahan'ı 2015 yılında kaybeden İpek Açar önceki akşam müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü'yle Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de evlendi.
Tolga ASLAN
Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.
180 kişinin katıldığı düğünde İpek Açar özel dikim gelinlik giyerken, Alper Kömürcü'nün damatlık tercihi Levon Kordonciyan oldu.
Düğün sonrası açıklama yapan ikili, "Çok mutluyuz. Aile arasında sevdiğimiz arkadaşlarımızla bir aradayız.
Balayı için birkaç günlüğüne Londra'ya gideceğiz" şeklinde konuştu.
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